İstanbul'da faciadan dönüldü!

Zabıta ekipleri ise binayı kontrol ederek mühürledi. Mahalle sakini Refik Kuru, "Sabah saat 10 sıralarında atölyede olmuş. Orada kolonda patlama olmuş biz de sonradan öğrendik. Bina boşaltıldı" dedi.

Binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri panik içinde kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis sokağı trafiğe kapattı.

"EV NASIL BULACAĞIZ ONU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bina sakini Doğukan Sarıtaş ise , "Bina yan taraftan bir yükleme yapılırken alttan bir ses geldi daha sonra bina hafiften titremiş. Aşağıya baktığımızda kolon kırılmıştı. Ben iki haftalık evliyim her şey yeni şu anda nasıl boşaltacağız bilmiyorum. Sıkıntı içine girdik. Ev nasıl bulacağız, bu kışta onu düşünüyoruz. Binayı mühürlediler" dedi.