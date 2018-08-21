İstanbul’da zorla kaçırılarak, ailesinden 50 bin dolar fidye istenen 21 yaşındaki Suriye uyruklu gencin kurtarılma operasyonu filmlere taş çıkarttı. Polisin baskınını gören fidyeci, kız arkadaşını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Saatler süren müzakerenin ardından fidyeci teslim oldu. Kız arkadaşı da ilginç şantaj işlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Esenyurt'ta babasının telefon dükkanında çalışan Servat Mervan, 29 Temmuz günü, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Bir gün sonra, Mervan’ın işkence görüntüleri ailesine ulaştırılarak 50 bin dolar fidye istendi.



18 GÜN SONRA İZLERİ BULUNDU



Fidye istenmesi üzerine baba Faisal Mervan polise başvurdu. Başvuru üzerine Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri harekete geçti. Polis önce Mervan’ın kaçırıldığı aracın plakasını tespit etti. Araç kiralıktı ve şüphelinin izi 18 gün sonra Küçükçekmece’de bulundu.



KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI



Polis ayrıca aracı kiralayan kişinin Musab E. olduğunu belirledi. Ve tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören Musab E., suç ortağı kız arkadaşı Ela Y.’yi bıçakla rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca eylemini sürdürdü. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.



MAĞDUR BAŞKA EVDE BULUNDU



Ancak yapılan baskında, mağdur Suriyeli bulunmadı. Yakalanan şüphelilerin verdiği bilgilerin ardından, kaçırılan Servat Mervan, başka bir evde bulunarak kurtarıldı.



KADINI ŞANTAJ İŞİNDE KULLANIYORLARMIŞ



Kurtarılan Mervan, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ailesini teslim edildi. 2 şüphelininde kaçtığı tespit edilen şebeke üyeleriyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, şebeke üyelerinin, Ela Y. aracılığı ile birçok erkeğe şantaj yaparak para aldıkları belirtildi. Musab E. ile Ela Y. tutuklanırken, olayla ilgili çalışmaya devam ediliyor.

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