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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi

        İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:37 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:37
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        İstanbul'da denetim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı.

        Fatih'te Millet Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında durdurulan otomobil ve motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

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        #istanbul huzur denetimi
        #haberler

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