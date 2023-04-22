DHA

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ise izdiham oluştu. Polis izdihamın önüne geçmek için girişe şerit çekti. İstasyonda bir kişi fenalık geçirdi. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar istasyonun içerisindeki malzemelere zarar verdi.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda izdiham oluştu. Polis ekipleri, izdihamı engellemek için istasyon içine şerit çekti. İstasyona girmeye çalışan vatandaşlar onarlı gruplar halinde içeri alındı. İzdiham nedeniyle bir kişi fenalık geçirirken yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar arbede çıkardı. İstasyonun içerisinde ki malzemeler zarar gördü.

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