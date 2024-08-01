İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı

TUTUKLANDILAR

Emniyette yapılan sorgularında şüphelilerin Başakşehir'de 2, Büyükçekmece'de 3, Bakırköy'de 2, Bağcılar'da 1 olmak üzere 8 ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şeyma U. ve Ayşçe Ç., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan G.Ç. ve S.Ç ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.