İstanbul'da jandarmanın operasyonunda yurt dışından kargoyla gönderilen 11 kilo kokain ele geçirildi

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, yabancı uyruklu D.G.R.R. tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığıyla Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiğini tespit etti. Söz konusu kargo şirketiyle temasa geçen ekipler hava kompresörünün Bağcılar'daki kargo antreposunda tutulduğunu belirledi.

Gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firmasına gönderildiğini, firmanın kargonun gönderilmesi maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığını tespit etti. Ekipler, bunun üzerine narkotik köpeği "Avcı"nın da katılımıyla kargonun bulunduğu antrepoda arama yaptı.

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine sökülen hava kompresörü içerisinde özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 11 kilo kokain ele geçirildi. Arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için hava kompresörünün kimyasal madde ve madeni yağla kaplandığı görüldü.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin alıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.