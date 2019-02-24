İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Sorusu şu an İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorulardan biri oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK? 2019

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin yayınladığı İstanbul saatlik hava durumu tahminlerinde, sabah 09.00'dan gece 00.00'a kadar şehir genelide kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Ortalama hava sıcaklığı ıise 1 ile 3 derece arasında değişkenlik gösteriyor.

İstanbul'da pazartesi günü için sağanak yağışlı 7 derece, Salı günü için ise çok bulutlu 8 derece hava durumu gözüküyor.