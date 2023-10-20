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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu" dolayısıyla pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! - Güncel haberler

        İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak!

        İstanbul'da 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:40
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        İstanbul'da pazar günü bu yollara dikkat!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu" nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Bu kapsamda, Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı önünde 00.00-12.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

        İlçede 08.00-12.00 saatlerinde ise Zakirbaşı, Balıklı Kazlı Çeşme, Belgrat Kapı Yolu, İmamhatip Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, Balıklı Silivrikapı Yolu, Balıklı Seyitnizam Yolu, 40. ve 246. sokaklar, Asımkazancıgil, Seyitnizam, Yunus Emre (gidiş-geliş), Rauf Denktaş, Semiha Şakir, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Zübeyde Hanım ve Gümüşsuyu Davutpaşa caddeleri ile İnönü Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi kuzey ve güney yoldan gelen trafik ise 16/9 köprü istikametine kapalı olacak.

        Yarış güzergahında bulunan cadde ve sokaklara çıkan bütün yollar da organizasyon sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

        Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl, Sahil Kennedy, Ambarlar ve Mevlana caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı kullanılabilecek.

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        #istanbul haberleri
        #haberler
        #14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu
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