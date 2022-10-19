İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan ilçeler ve mahaller açıklandı. Evlerinde kesinti yaşayan İstanbullular ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...
19 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Haraççı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 09:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 07:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bebek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 11:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zeyrek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 11:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mevlanakapı Mah,Seyyid Ömer Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 11:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nurtepe Mah,Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 11:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 12:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şerifali Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.10.2022 11:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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