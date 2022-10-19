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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olacak semtler belli oldu! İSKİ duyurdu: 19 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?
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İSKİ duyurdu! 19 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği belli oldu. İSKİ arıza duyurusuna göre; Ümraniye'de 7 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 19 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve mahalleler...

İstanbul'da su kesintisi olacak semtler belli oldu! İSKİ duyurdu: 19 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan ilçeler ve mahaller açıklandı. Evlerinde kesinti yaşayan İstanbullular ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

19 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 19.10.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 07:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mevlanakapı Mah,Seyyid Ömer Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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