İstanbul'da su kesintisi olacak semtler belli oldu! İSKİ duyurdu: 19 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan ilçeler ve mahaller açıklandı. Evlerinde kesinti yaşayan İstanbullular ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

19 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI