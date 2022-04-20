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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 20 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 20 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak güncel su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanıyor. 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte, 20 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 20 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıklandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21

Bitiş Tarihi

 :

Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Mimar Sinan Mah,Göktürk Merkez Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Şemsipaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,84

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