İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 20 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıklandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah,Nişancı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Mimar Sinan Mah,Göktürk Merkez Mah,Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Şemsipaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2022 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 20.04.2022 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,84