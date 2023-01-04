Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, scooter kullanan kadına hafif şekilde çarparak uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine trafik polisleri tarafından yakalanan taksi şoförü, aracında hasta olduğu için kaldırımdan gittiğini söyleyerek kendini savunsa da 4 bin 64 lira ceza yedi, ruhsatı ise 10 gün süre ile iptal edildi.