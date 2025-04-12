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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi olan yerler: 12 Nisan Cumartesi İstanbul AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin belirli bölgelerinde geçici kesintiler olabileceğini duyurdu. Vatandaşlar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. Enerji kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 12 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 01:48 Güncelleme: 12.04.2025 - 01:48
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        Elektrikler ne zaman gelecek?
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        İstanbul’da 12 Nisan Cumartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geçici kesintiler yapılacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti. Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların, resmi kanallardan duyuruları takip etmeleri öneriliyor. İşte güncel bilgiler...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 12 Nisan Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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