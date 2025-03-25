Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi olan yerler: 25 Mart Salı İstanbul AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin belirli bölgelerinde geçici kesintiler olabileceğini duyurdu. Vatandaşlar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. Enerji kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 25 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 01:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        ABONE OL

        İstanbul’da 25 Mart Salı günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geçici kesintiler yapılacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranı üzerinden paylaşılacak. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti. Elektrik kesintisi yaşayanlar, resmi kanallardan duyuruları takip etmeleri öneriliyor. İşte güncel bilgiler...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 25 Mart Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        REKLAM

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi