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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali bugün başlıyor

        İstanbul Film Festivali bugün başlıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali bugün başlıyor. Festival zengin programıyla dünya sinemasının en yeni örneklerini, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifleri ve kült yapımları 12 gün boyunca sinemaseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 00:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:11
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        İstanbul Film Festivali bugün başlıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali, 11–22 Nisan tarihleri arasında 139 uzun ve 15 kısa metrajlı filmi seyirciyle buluşturacak. Festival seçkisinde, bu yıl da usta yönetmenlerin son işleri ve dünya festivallerinden merakla beklenen filmler dikkat çekiyor. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncularla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle festival, 12 gün boyunca sinema dolu bir program sunuyor.

        'Köln 75'
        'Köln 75'

        Festival seçkisinde bu yıl, Berlin Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Ayı’yı ve FIPRESCI Ödülü’nü kazanan Dag Johan Haugerud imzalı Hayaller, San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü’nü alan Gia Coppola’nın The Last Showgirl’ü, Cannes Eleştirmenler Haftası’nın büyük ödül sahibi Dağların Simon’u ve Berlin’de Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Mavi İz öne çıkıyor. François Ozon, Tom Tykwer, Michel Franco, Burhan Qurbani, Mahdi Fleifel ve Gary Hustwit gibi usta yönetmenlerin son filmlerinin yanı sıra David Lynch, Wim Wenders, Jacques Demy, Robert Bresson ve Quentin Tarantino gibi sinema tarihine yön veren kült yönetmenlerin restore edilmiş yapımları da festivalde izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca Max Richter, Brian Eno ve Charles Aznavour gibi müzik dünyasının ikonik isimlerini odağına alan belgesel ve filmler, festivalin özel yapımları arasında yer alıyor. Festivalin açılış filmi, Ido Fluk’un yönettiği, 2025 Berlin Film Festivali’nde özel bir galada prömiyeri yapılan Köln 75.

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        'Siyah Köpek'
        'Siyah Köpek'

        İstanbul Film Festivali bu yıl da film gösterimlerinin yanı sıra düzenlediği özel etkinliklerle izleyicileri sinema dünyasının önemli isimleriyle bir araya getiriyor. Hayaller filmiyle bu yıl Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan ve altı uzun metrajlı filmiyle onuruna bir retrospektif bölümle festivalde yer alan Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleşecek festival sohbetinde izleyicilerle buluşacak. Haugerud ayrıca Seks, Aşk ve Hayaller filmlerinin 13, 14 ve 15 Nisan’daki gösterimlerine de katılacak.

        'Super Happy Forever'
        'Super Happy Forever'

        19 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak bir diğer festival sohbetinde fotoğrafçı, yazar ve vakanüvis olarak Nikaragua'dan Meksika ve Kanada'ya, Filistin'den Afganistan'a birçok tarihi olayı, insan haklarını ve çatışmaları belgeleyen Larry Towell izleyicilerle bir araya gelecek. Söyleşide sanatçı kariyeri, ilgi alanları ve film mecrasıyla kesişimi üzerine konuşacak.

        'Ders Olsun'
        'Ders Olsun'

        20. Köprüde Buluşmalar kapsamında ise 15 Nisan Salı günü saat 15.30’da HOPE Alkazar’da Melis Behlil, Rossato Fernandes, Pelin Turan ve Antonios Vlassis’ın katılımlarıyla ve Yamaç Okur’un moderatörlüğünde “Rekabetçilik, Telif Hakları ve Sinemada İşbirliğini Yeniden Düşünmek” isimli panel düzenlenecek. Aynı kapsamda Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ise, 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te Gerhard Maier’in konuşmacı olacağı “Sinema ve Yapay Zekâ: Geleceğe Bakış” isimli söyleşi; 17 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Ada Solomon, Burak Çevik, Kirsten Niehuus ve Mads Wølner Voss’un katılımlarıyla ve Jay Weissberg’ın moderatörlüğünde “Kimin Hikâyesi? Film Fonları ve Yaratıcı Kararlar” isimli panel ve saat 16.00’da Anke Petersen, Aleksandra Derewienko, Louise Martin Papasian ve Anne Delseth’in katılımlarıyla ve Çiğdem Öztürk moderatörlüğünde “Doğru Hikâyeyi Bulmak: Belgesel Anlatımında Güncel Yaratıcı Eğilimler” başlığında Sinema Konuşmaları gerçekleştirilecek. Bu söyleşi ve paneller herkesin katılımına açık olacak.

        'Kimse Beni Sevmiyor'
        'Kimse Beni Sevmiyor'

        Festivalin hafta içi gündüz seanslarında (11.00, 13.30, 16.00) öğrenci bileti kapasitesi sınırsız...

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
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