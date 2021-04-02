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İstanbul Film Festivali çevrim içi başladı

40'ıncı İstanbul Film Festivali, 20 filmin çevrim içi gösterimiyle başladı. Festival, 29 Haziran'a kadar sürecek

İstanbul Film Festivali çevrim içi başladı
Çevrim içi başladı
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HABERTURK.COM

40'ıncı İstanbul Film Festivali, 20 filmin çevrim içi gösterimiyle 1 Nisan'da filmonline.iksv.org'da başladı.
Festival, bu yıl yeni gösterim programıyla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yayılıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 40 yıldır düzenlenen ve 1984 yılından bu yana nisan ayında yapılan İstanbul Film Festivali geleneğini bozmayarak bu yıl da 1 Nisan'da festivalin çevrim içi gösterim platformu filmonline.iksv.org'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40'ıncı İstanbul Film Festivali'nin çevrim içi gösterimlerine Türkiye'nin her yerinden erişilebiliyor.

Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20 - 29 Mayıs'ta çevrim içinde ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Festivalin Uluslararası yarışma ile galalar bölümlerindeki filmler, haziran ayında açık hava mekânlarda sinema salonlarında ve çevrim içinde festival takipçileri ile buluşacak. Uluslararası Yarışma gösterimleri 18 - 29 Haziran'da yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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