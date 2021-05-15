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İstanbul Film Festivali, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması gösterimleri başlıyor

İKSV tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’nı 20-30 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. Filmlerin gösterimleri, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da yapılacak.

İstanbul Film Festivali, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması gösterimleri başlıyor

 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında, 32. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması (Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması) bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, 20-30 Mayıs’ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da yapılacak.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 13 film yer alıyor. Yarışmanın jüri üyeleri, oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel. Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri, 20 ve 21 Mayıs’ta iki bölüm olarak gösterime açılacak ve açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek.

Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:

Program 1

· Suçlular / Serhat Karaaslan

· Oğlago / Efe Öztezdoğan

· Cengiz / Haydar Taştan

· Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta

· Cemile / Belkıs Bayrak

· Mozaik / Mosaic / İmge Özbilge, Sine Özbilge

· Akıntı / Arda Ekşigil

Program 2

· Mamaville / Irmak Karasu

· Lâl / Gökalp Gönen

· Seval / Ahmet Keçili

· Binbir Gece / Alf Leila Wa Leila / Mahsum Taşkın

· Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül

· Susam / Sami Morhayim

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması’nda verilen En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20.000 TL para ödülü ile desteklenecek.

Bu yıl 9 filmin yer aldığı Ulusal Belgesel Yarışması'nın jüri üyeleri, yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez. Ulusal Belgesel Yarışma filmleri, 22 Mayıs’ta sırasıyla gösterime açılacak ve açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek.

Ulusal Belgesel Yarışması filmleri ve gösterim tarihleri:

· 22 Mayıs 2021 Cumartesi / Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik

· 23 Mayıs 2021 Pazar / Güneşte Bir An / A Moment in the Sun / Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı

· 24 Mayıs 2021 Pazartesi / Hasankeyf / Heskîf / Elif Yiğit

· 25 Mayıs 2021 Salı / Gurbet Artık Bir Ev / Pınar Öğrenci

· 26 Mayıs 2021 Çarşamba / Hem Müslüman Hem Feminist / Nebiye Arı

· 27 Mayıs 2021 Perşembe / Anima / Yusuf Emre Yalçın

· 28 Mayıs 2021 Cuma / Patrida / Ayça Damgacı, Tümay Göktepe

· 29 Mayıs 2021 Cumartesi / Merhaba Canım / Ulaş Tosun

· 30 Mayıs 2021 Pazar / Nosema / Etna Özbek

Yarışmalara katılan filmlerin biletleri, yalnızca passo.com.tr/tr üzerinden, 17 Mayıs Pazartesi 10.30’da İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 18 Mayıs Salı 10.30’da genel satışa açılıyor.

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