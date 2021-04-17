İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. 1 Nisan tarihinde çevrimiçi gösterimle başlayan ve 29 Haziran’a kadar devam edecek festivalin 'Ulusal Yarışma' bölümünde yarışacak 13 film belli oldu.

Yarışmaya katılan filmleri yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında, oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel'den oluşan jüri değerlendirecek. Sonuçlar 29 Mayıs'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Sardunya (Çağıl Bocut)

İŞTE 'ULUSAL YARIŞMA'DA YARIŞACAK FİLMLER

Av (Emre Akay)

9,75 (Uluç Bayraktar)

Sardunya (Çağıl Bocut)

Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

Beni Sevenler Listesi (Emre Erdoğdu)

Yeniden Leyla (Barış Hancıoğulları)

Zîn ve Ali’nin Hikâyesi (Mehmet Ali Konar)

Af (Cem Özay)

Çatlak (Fikret Reyhan)

Cemil Şov (Barış Sarhan)

İnsanlar İkiye Ayrılır (Tunç Şahin)

Dirlik Düzenlik (Nesimi Yetik)

Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)