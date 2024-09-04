İstanbul Film Orkestrası'ndan 'Yüzüklerin Efendisi-Yüzük Kardeşliği' konseri

Tüm zamanların en sevilen efsanevi film serisi “Yüzüklerin Efendisi”nin ilk filmi “Yüzük Kardeşliği”, canlı orkestra ve koro eşliğindeki muhteşem gösterimiyle İstanbul seyircisinin karşısına çıkıyor. Konser 21 Ekim akşamı Piu Entertainment organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.

J.R.R Tolkien’in 100 milyondan fazla basılan üçlemesi, Peter Jackson’ın gişe rekorlarını alt üst eden beyaz perde uyarlaması, Oscar ve Grammy Ödüllü besteci Howard Shore’un leziz müzikleri, senfoni orkestrası ve koronun hayat verdiği besteler… İstanbul Film Orkestrası ve 100 kişilik koro eşliğinde film gösterimi olarak sahnelenecek destansı macera, izleyenleri Ortadünya’da bir yolculuğa çıkaracak.