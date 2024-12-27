İstanbul kar yağışı uyarısı! AKOM saat verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, ulaşımda aksamalar, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan İstanbul kar yağışı uyarısı geldi. AKOM son dakika açıklaması ile megakent için saat verdi. Bu noktada metropol şehrin sakinleri ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar...
Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 8 il için sarı alarm verdi. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. AKOM’dan da İstanbul için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Bu noktada megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu mercek altına alındı. İşte, MGM son dakika İstanbul hava durumu...
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı hakim olurken megakent İstanbul'da da sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda sert düşüş yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahmin raporunda "Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Aynı zamanda Meteoroloji 8 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Şırnak oldu.
AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR UYARISI! İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.
AKOM'un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
3 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!
İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.
Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.
YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU