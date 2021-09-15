İstanbul Havalimanı, İGART ile sanat mekanına dönüşecek

AA

İstanbul Havalimanı'nın sanatçılara, sergi, atölye çalışması, canlı müzik performansı olmak üzere yeteneklerini İstanbul Havalimanı'nda sergileme imkanı sunacağı İGART'ın lansmanı, YOTEL'de gerçekleşti.

Lansmanda konuşan, İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu, yolculuk deneyimini, sanatla ve kültürlerin kaynaşma noktasında buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün İstanbul Havalimanı'nı sanatın da bir kapısı haline getirmek için bir araya gelmiş olduk. İGART ile binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlayacak, İstanbul markasına katkı sunacağız. İGART projemize, terminalimizle ve gücümüzle tüm desteği vererek Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan önderliğindeki çok değerli yürütme kurulunun bu projedeki bağımsız karar alma gücü ile izleyeceği yolu takip edeceğiz." diye konuştu.

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan da İGART kapsamında ilk olarak yarışma gerçekleştireceklerini vurgulayarak, özellikle genç sanatçıların katılımıyla havalimanının kendisini bir sanat mekanı olarak tasarlamak istediklerini dile getirdi.

Koçan, İstanbul Havalimanının ortak hedefleri bir yere varmak olan farklı kültürlerden, inançlardan, yaşamlardan yolcuların birbirlerinden habersizce karşılaştıkları, ön yargılardan uzak, tarafsız bir buluşma noktası olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burası bireylerin kendini akışa bıraktığı ve özgürleşmesiyle iletişime açık olduğu bir alan. Hem mekanı hem insanı hem de sanatçıyı havalimanının bu yapısından ilham alarak ortak bir noktada sanatla buluşturmak çok anlamlı. Yarışma sanatçının maddi haklarını da koruyarak sanatçıya meydana getirme ve önerme özgürlüğü sunan bir yarışma olacak. Her öneriye, her tekniğe ve herkese açık bir yeni sanatsal enerji üretmek, ülkemizin kültür ve sanat ortamına büyük katkı getirecektir."

Lansmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan İGART Yürütme Kurulu Üyesi Murat Tabanlıoğlu ise projeye mimariyle sanatın tekrar birleşmesini sağlamak için dahil olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin en büyük yapılarından birinde böyle bir iradenin ortaya konmuş olmasının memnun edici olduğunu söyledi.

Tabanlıoğlu, eskiden mekanlarda ısmarlama işlere daha çok yer verildiğini ifade ederek, "Kategori, tür ve bir tema gibi sınırlayıcı bir unsurun olmaması ve açık çağrı ile genç sanatçılara destek verilecek olması İGART'ın serbestlik yönünün güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

Yürütme Kurulu Başkanlığını, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın üstlendiği İGART kapsamında resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

İGART Yürütme Kurulu Üyeleri ise Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli ve Mehmet Fehmi Bilge'den oluşuyor.

- Yarışmayı kazanan eser 1 milyon liralık büyük ödülün sahibi olacak

Plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık olan ve birden fazla farklı proje alanlarından oluşan İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ilk iki etabı için katılımcılara açık çağrı yapıldı.

Toplamda 17 proje alanı bulunan yarışmanın ilk etabında yer alan, havalimanının metro çıkış alanındaki "Viyadük altı"nı kapsayan 1. kategori proje alanı, sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak.

Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak.

Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10 bin lira sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendiği açıklandı. Ayrıca projenin uygulama bedeli İGA tarafından karşılanacak.

Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş'ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

İGART Sanat Projesi, eylül ayında gerçekleşecek mekan tanıtım turları ile başlayacak. 21 ve 28 Eylül ile 5 Ekim salı günleri saat 12.00'de olmak üzere Beşiktaş Vapur İskelesi önünden servis aracı ile ulaşım sağlanabilecek.

Yarışmaya başvurular 1 Kasım'a kadar yapılabilecek. Kazanan projenin ise 20 Aralık'ta açıklanması planlanıyor.

İGART kapsamındaki tüm çalışmalar ve İGART Sanat Projeleri Yarışması hakkında detaylı bilgiye http://igart.projects-tr.com adresinden ulaşılabilir.