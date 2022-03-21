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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden kokain çıktı
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İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kilo kokain ele geçirildi. Biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden kokain çıktı
İstanbul Havalimanı’nda 'yutucu' operasyonu!
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DHA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.

Etiyopya'dan İstanbul'a gelen uçaklarda seyahat eden Tanzanya uyruklu bazı yolcuların 'yutucu' olarak tabir edilen uyuşturucu kuryesi olabileceği tespit edildi. Geçekleştirilen ilk operasyonda, Hava Takip Sistemi'nden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı.

Narkotim ekiplerince takibe alınan 6 kişinin şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini artırdı. Bunun üzerine görevli ekipler tarafından şüpheli olduğu düşünülen 6 yolcu, İstanbul Havalimanı'nda yer alan 'yutucu' tespit cihazı ile gerekli kontrollerden geçirildi. Yapılan ön kontrollerde şüphelilerin midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda detaylı bilgisayar tomografi çekilmesi için sağlık kuruluşuna götürülen 6 yolcunun yapılan tarama ve muayenelerinde 761 adet ve toplam ağırlığı 10 kilo 420 gram kokain tespit edildi.

İkinci operasyonda, başka yolcunun da 'yutucu' kurye olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Yolcuda, 'yutucu' tespit cihazı ve ardından sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucu 48 adet kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüphelileri Türkiye'de karşılayacak Nijerya uyruklu da kaldığı otelde gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirildi ve 1'i organizatör, 7'si kurye olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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