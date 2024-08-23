İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı

Başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Afrika ülkesinde görülen Maymun Çiçeği virüsü Afrika uçuşlarında endişelere neden olmuştu. Bunun üzerine başta Sağlık Bakanlığına bağlı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Baştabipliği havalimanı işletmecileri ve havayolu şirketleri önlemler konusunda geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenlemişti. Virüs tespit edilen ülkelerden İstanbul Havalimanı’na gelen uçuşlardaki yolcular mercek altına alındı. Bu kapsamda belirlenen 11 ülkeden ve hava trafik kontrolöründen gelen ihbarlar değerlendirilecek.

İstanbul Havalimanı’nda maymun çiçeği virüsü ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, “Havalimanında zaten biz gelen tüm uçuşlarda deklerasyonları online olarak havayollarından almaktayız. Ama bu maymun çiçeği virüsü küresel acil durum ilan edildiğinden beri Demokratik Kongo ve çevresindeki ülkelerden gelen uçakların kapısına giderek bizim ekiplerimiz oradan deklerasyonu alarak oradaki yolcuları gözlem altına alıyoruz. Onun dışında vakaların artığı 11 ülkenin uçuşlarını da mercek altına almış bulunmaktayız. Bu güne kadar havalimanımızda böyle bir virüse rastlanılmadı" dedi.

İHBAR GELİRSE İZOLE ALANDA YOLCULAR DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul Havalimanı’nda olası bir vaka durumunda hazır olduklarını ifade eden Kavak, “Burada bizim 7/24 ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Eğer kuleden bize bu konuyla ilgili bir çağrı gelirse ya da havalimanımızın herhangi bir bölgesinde böyle bir çağrı alırsak, ekiplerimiz giderek izole alanlarda bu yolcuların değerlendirmelerini yapıyor. Eğer olası vaka olarak düşünürsek bu çağrıları 112 aracılıyla belirlenmiş hastanelere sevklerini yapacağız" diye konuştu.

UÇAK YOLCULUĞU ESNASINDA BULAŞMA RİSKİ YOK

Maymun Çiçeği virüsünün solunum yoluyla bulaştığının ispatlanmadığı için havayolu ulaşımında biraz rahat olduklarını ifade eden Dr. Aykut Yener Kavak, şunları söyledi: “MPOX hastalığı solunum yoluyla bulaştığı ispatlanmadığı için biraz daha rahatız. Daha çok buradan 1’nci ve 3’nü günde başlayan ateş sonrası başlayan döküntü tespit konusunda bir tanı olacak. Bugün ki bilgilerimize göre MPOX hastalığının bulaşma çok yakın temasla, öncelikli olarak cinsel temas, bu döküntülere çıplak elle dokunarak o eli de kişinin ağza burna götürmesiyle bulaşıyor. Yolculuk esnasında bulaşma riski olmadığını bugün ki bilgilerle bunu biliyoruz."