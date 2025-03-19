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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Havalimanı’nda 22 dakikada yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul Havalimanı’nda 22 dakikada yakalandı

        İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun çantasını kaybettiği ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:46
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        İstanbul Havalimanı'nda 22 dakikada yakalandı
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        İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bir yolcunun çantasının kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını anbean takip eden polis ekipleri çantayı çalan şüpheliyi buldu.

        Havalimanı check-in bölgesinde yolcunun valizini çalan kişinin siyah pantolon, siyah şapkalı bir şahsın olduğu olayın ardından 22 dakikada tespit etti. Ekipler çantayı çalan kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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