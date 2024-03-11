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        Haberler Gündem İnanç İSTANBUL İFTAR SAATLERİ: İstanbul'da ilk iftar (oruç) ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 İstanbul imsakiyesi

        İstanbul'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? İstanbul iftar saatleri

        Bugün Ramazan ayının ilk günü ve dünya çapında ilk oruç tutuldu. İftara saatler kala, iftar sofrası için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri, imsakiye takvimlerini yayınladı ve her ilin iftar saati belli oldu. Peki, İstanbul'da ilk oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, 2024 İstanbul iftar saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:39
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        Ramazan ayının ilk gününü geride bırakırken, iftar saati için araştırmalara başlandı. Bugün yurt genelinde ilk iftar açılacak. İftar saatleri ise il il farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, 2024 Diyanet İstanbul imsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatleri...

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        İSTANBUL'DA İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

        1. GÜN |

        11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.51

        11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.13

        2. GÜN |

        12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.49

        12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.14

        3. GÜN |

        13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.47

        13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.15

        İSTANBUL İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İSTANBUL İMSAKİYESİ

        4. GÜN |

        14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.46

        14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.16

        5. GÜN |

        15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.44

        15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.17

        6. GÜN |

        16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.42

        16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.19

        7. GÜN |

        17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.40

        17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.20

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        RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

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        ORUCUN KUR'AN'DAKİ YERİ NEDİR?

        Oruç tutmakla ilgili Bakara suresinde şöyle deniyor;

        “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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