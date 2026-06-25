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        Haberler Gündem İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        3 ilde kaçakçılık operasyonu

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, devleti vergi kaybına uğratarak haksız kazanç elde ettikleri ve kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        TOPLAM 7 MİLYON 165 BİN LİRALIK KAÇAK AKAYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Öte yandan, yürütülen soruşturma süresince yapılan çalışmalarda ise piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 165 bin lira olan 106 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca, suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araç hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandığı, 2 araca ise el konularak gümrük idaresine teslim edildiği bildirildi.

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        SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        #kaçak akaryakıt
        #haberler
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