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İstanbul merkezli rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik ile hayali ihracat operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 gümrük memurundan 3'ü tutuklandı

İstanbul merkezli 'hayali ihracat' operasyonu: 3 tutuklama
İstanbul merkezli 'hayali ihracat' operasyonu: 3 tutuklama
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DHA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, rüşvet ve belgede sahtecilik ile hayali ihracat yaparak kamuyu 750 milyon TL zarar uğrattığı tespit edilen 79 kişiye, 13 Aralık 2021 ve 1 Haziran 2022 tarihleri arasından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişiden 36'sı tutuklandı. Ardından sürdürülen operasyonlarda firari olarak aranan örgüt lideri E.Ç., Şişli'de bulunan bir kafenin bodrum katında yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan örgüt lideri E.Ç.'nin ifadesine göre, örgütün faaliyetlerini genellikle villa gibi lüks konutlarda gerçekleştirdiği bilgisi üzerine tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda; çok sayıda farklı firmalara ait, e-imza, kaşe, evrak ve beyannameler ele geçirildi. Örgütün başta Balkan ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yaptığı ihracatta devletten haksız şekilde 750 milyon lira KDV iadesi aldıkları tespit edildi.

ÖRGÜT ÇÖZÜLDÜ GÜMRÜK MEMURLARINA OPERASYON YAPILDI

Polisin konuyla ilgili çalışması ve şüphelilerin ifadeleri üzerine rüşvet almak, rüşvet vermek suçundan Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 14 gümrük memuru, 10 Haziran 2022 tarihinde İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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