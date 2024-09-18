İstanbul Modern'de 'Genç Salı' buluşması

İstanbul Modern, gençleri sinema dünyasından isimlerle buluşturuyor. 'Genç Salı' kapsamında ayda bir kez düzenlenecek sinema buluşmalarının ilk konuğu, yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş.

Bant Mag işbirliğiyle, yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Altuntaş, yazar ve yönetmen karakterlere odaklanan filmleri masaya yatırıyor. Film içinde film, sette geçen filmler ve deliren senaristler gibi pek çok başlığın ele alınacağı söyleşiye, 18–25 yaş arası müze ziyaretçileri ücretsiz olarak katılabiliyor.