İstanbul Modern'de 'Sanatsal Göçebe' söyleşisi

Çalışmalarında kimlik, din, sanat tarihi, mimari ve gelenek gibi konuları işleyen sanatçı Nezaket Ekici, üretim sürecine odaklandığı söyleşisini 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul Modern’de gerçekleştiriyor.

Geleneklerden ve davranış kalıplarından beslenen sanatçı, programa, dünyayı gezerken yaşadığı kültürler arası deneyimleri içeren kısa bir söyleşi ile başlıyor. Ekici, programda katılımcılarla günlük hayatın sosyal ve kültürel dokusundan aldığı ilhamı performanslara ve yerleştirmelere dönüştürme sürecini, bedenini bir anlatı aracı olarak nasıl kullandığını ve performanslarının icra sürecini paylaşıyor.

İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor.

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Tarih: 15 Mayıs 2025, Perşembe

Saat: 13.00–14.30

Mekân: İstanbul Modern Oditoryum