        İstanbul sağanak etkisi! | Son dakika haberleri

        İstanbul sağanak etkisi!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:47
        İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

        DHA'nın haberine göre kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

        Bu uyarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

