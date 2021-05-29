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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih'in türbesinde anma töreni düzenlendi

İstanbul Valiliği, fethin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde anma töreni düzenledi.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih'in türbesinde anma töreni düzenlendi
AA

Fatih Camisi'nde bulunan türbedeki anma törenine, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Fatih'in kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

İmamoğlu, törenin ardından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ile akademisyen ve sanat tarihi profesörü Semavi Eyice'nin kabirlerini de ziyaret etti.

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