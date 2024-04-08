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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valisi Gül'den 'İsrail karşıtı eylem' açıklaması

        İstanbul Valisi Gül'den 'İsrail karşıtı eylem' açıklaması

        İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:42
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        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar."

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