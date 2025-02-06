İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak?
Soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alırken, yurt geneli beyaza büründü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'daki kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı ön görülüyor. Peki, "İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak?" İşte 7 Şubat 2025 Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul hava durumu...
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbulluları kar yağışı konusunda uyardı. İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü başlayan kar ve karla karışık yağmurun ne kadar süreceği, kar yağışının devam edip etmeyeği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, " İstanbul’a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?" İşte detaylar...
AKOM UYARDI
Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bildirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminine göre, İstanbul’daki kar yağışının cuma günü de etkili olup, hafta sonu bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.
7 ŞUBAT CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunu göre İstanbul yarın da kar yağışlı geçecek. Cumartesi gününden itibaren ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu