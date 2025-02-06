Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul’a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?

        İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak?

        Soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alırken, yurt geneli beyaza büründü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'daki kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı ön görülüyor. Peki, "İstanbul'a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak?" İşte 7 Şubat 2025 Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbulluları kar yağışı konusunda uyardı. İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü başlayan kar ve karla karışık yağmurun ne kadar süreceği, kar yağışının devam edip etmeyeği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, " İstanbul’a yarın kar yağacak mı? 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak, kar var mı?" İşte detaylar...

        2

        AKOM UYARDI

        Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bildirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminine göre, İstanbul’daki kar yağışının cuma günü de etkili olup, hafta sonu bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.

        3

        7 ŞUBAT CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunu göre İstanbul yarın da kar yağışlı geçecek. Cumartesi gününden itibaren ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu

        4

        Perşembe Kar Yağışlı 2°C 5°C

        Cuma Kar Yağışlı 1°C 6°C

        Cumartesi Yağmurlu 3°C 8°C

        Pazar Yağmurlu 3°C 8°C

        Pazartesi Yağmurlu 3°C7°C

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"