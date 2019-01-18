İstanbullu Gelin 69. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisi normalde her hafta cuma günleri saat 20.00'da Star TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

İSTANBULLU GELİN BU AKŞAM NEDEN YOK?

İstanbullu Gelin'in bu akşam yayınlanması gereken 69. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bunun sebebi ise, dizilerin reklam anlaşması süresi bu yıl biraz gecikince kanallar da dizilerin yeni bölümlerini 3 hafta boyunca yayınlamama kararı aldı.

İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Süreyya'nın hayat hikayesini anlatan İstanbullu Gelin'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu.. İstanbullu Gelin 25 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.