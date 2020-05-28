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İşte Hazal Kaya'nın yeni projesi

Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya, 'Benden Ne Olur' filminden rol alacağını söyledi

Hazal Kaya, Aslı Kızmaz, Benden Ne Olur
HABERTURK.COM

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra tüm vaktini 7 aylık bebeğine ayıran oyuncu Hazal Kaya, setlere geri dönüyor.

Müjdeli haberi Instagram hesabından veren Kaya, Aslı Kızmaz'ın yazdığı 'Benden Ne Olur' kitabından uyarlanacak olan sinema filminde 'Sertab' karakterini canlandıracağını belirtti.

Oyuncu, Kızmaz ile çekildiği bir kareyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp, şu açıklamayı yapmak için deliriyor, günah. Aslı, "Kitabı bir okusana" dediğinden itibaren 'Sertab’ı ben oynayacağım" diyordum.

"BAŞKASI OYNAYACAK DİYE HASETLENİYORDUM"

Üstüne hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi. (Gözüm kalır, benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak Setab benim arkadaşlar. Ben oynayacağım. Nasıl kutlayacağımızı bilemiyoruz. 'Benden Ne Olur' yakında sette...

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