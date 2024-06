Klinik Uyku Tıbbı dergisinde 2013’te yayınlanan araştırmalara göre şekerlemeler, vücudun aşırı uyarılma olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçmesine neden olabileceğini gösteriyor; bu da uykusuzluğun insanları uyanık tutmasının bir nedeni olduğundan şekerlemeden uzak durmaları gerekiyor.

Kaynak: The National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, Health, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, Journal of Clinical Sleep Medicine