Kısa bir kestirmeyle gün ortasında yenilenin: İşte iyi bir şekerleme için uygulayabileceğiniz yöntemler!
Modern yaşamın yoğun temposu, çoğu insanı gün içinde yorgun ve bitkin bırakıyor. Ancak kısa bir şekerleme yaparak bu yorgunluğu atmak ve enerjiyi yeniden kazanmak mümkün olabilir. Peki, iyi bir şekerleme nasıl yapılır ve sersem gibi olmadan nasıl uyanılır? İşte, gün içinde dinlenmenizi sağlayacak ve verimliliğinizi artıracak iyi bir kestirme (güç uykusu) yapmanın püf noktaları!
Güç uykuları yani şekerlemeler genellikle 10-30 dakika süren hızlı, gün ortası uykularıdır. Uzmanlar bu kestirme yönteminde, en iyi şekerleme süresinin 20 dakika olduğunu belirtiyor. Yani 20 dakikalık kısa bir şekerleme yapmak kendinizi yeniden enerji dolu hissetmenize yardımcı olabilir, ayrıca uyandığınızda sersemlemiş olmanıza neden olan derin uykudan kaçınmanıza da yardımcı olur. İşte, iyi bir şekerleme yapmak için diğer ipuçları...
1. ALARM KURMAK
ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü’ne göre güç uykusu (şekerleme) yaklaşık 20 dakika sürmelidir. Şekerlemenizi zamanlamak aşırı uyumayı önlemenize yardımcı olabilir, böylece daha hafif bir uyku aşamasında kalırsınız ve fazla uyumaktan kaçınmış olursunuz.
2. ÖĞLE UYKUSUNA YATMAK
Çok geç uyumak, daha sonra uykuya dalmayı zorlaştırabilir. 2015 yılında PLOS One dergisinde yayınlanan araştırmadaki uyku araştırmacıları, günün ortasında ve öğle yemeğinden sonra (genellikle 12.30-15.00 arası) kestirmeyi öneriyor.
3. BİR KANEPE YA DA SANDALYEDE KESTİRMEK
Kestirmeden uyanmakta zorluk çekiyorsanız rahat yatağınızda uyumaktan kaçınmalısınız. Bunun yerine 30 dakikadan fazla uyumak istemediğiniz bir yeri (kanepe veya sandalye gibi) tercih edebilirsiniz.
4. ALANI HAZIRLAMAK
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre hızlı uykuya dalmanıza ve uyku zamanınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olması için odanın karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olmalısınız. Oda çok aydınlık veya gürültülüyse göz maskesi veya kulak tıkacı da kullanabilirsiniz.
5. ŞEKERLEMEDEN ÖNCE KAHVE TÜKETMEK
Biyolojik ve Tıbbi Ritim Araştırmaları dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre, 30 dakikalık bir şekerlemeden önce kahve veya diğer kafeinli içecekleri içmek kafeinin devreye girmesi için zaman tanır ve uyanıklığınızı artırmak için şekerlemeniz için yeterli zamanı sağlar. Sonuç olarak, uyandığınızda kendinizi daha uyanık ve yenilenmiş hissedebilirsiniz.
KİMLER KESTİRMEMELİ?
Kısa şekerlemeler, iş günü boyunca enerjiyi ve üretkenliği artırmak için iyi bir araç olabilir ancak şekerlemeler herkes için uygun değildir. Sağlık uzmanları özellikle uykusuzluk çeken kişilerin kestirmeden kaçınmasını öneriyor.
Klinik Uyku Tıbbı dergisinde 2013’te yayınlanan araştırmalara göre şekerlemeler, vücudun aşırı uyarılma olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçmesine neden olabileceğini gösteriyor; bu da uykusuzluğun insanları uyanık tutmasının bir nedeni olduğundan şekerlemeden uzak durmaları gerekiyor.
Kaynak: The National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, Health, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, Journal of Clinical Sleep Medicine