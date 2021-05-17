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Pandemi nedeniyle bir süredir evlerimizden zorunlu olmadıkça çıkmıyor, kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösteriyoruz. Sanal geziler sayesinde özellikle gezmeyi, yeni yerler görmeyi sevenler için bu durum problem olmaktan çıkıyor. Bilet başta olmak üzere otel, kredi, sigorta ve internet gibi servisler için karşılaştırma hizmeti sunan online platform Enuygun, sanal dünyada gezilebilen ünlü isimlerin müze evlerini derledi.

1- Dali Tiyatro Müzesi

Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali, sürrealizm yani gerçeküstücülük akımının en önemli temsilcisi. “Deli dahi” olarak da anılan Dali’nin Tiyatro Müzesi, İspanya İç Savaşı'nın sonunda yıkılan 19. yüzyıldan kalma bir yapı olan eski Belediye Tiyatrosu'nun kalıntıları üzerine inşa edilmiş. Ünlü ressamın eserlerini yakından inceleyebileceğiniz müze, saatlerinizi keyifle geçireceğiniz benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Dali Tiyatro Müzesi

2- Gaudi Evi Müzesi

Barselona denildiğinde ziyaret edilecek ilk mekanların başında La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Kilisesi geliyor. Benzersiz mimarisiyle kendine hayran bırakan bu kilisenin mimarı Antoni Gaudi’nin evi incelikli detaylarıyla kendine hayran bırakıyor. Sanal tur ile evin bütün bölümlerini gezme olanağınız bulunmuyor ama evin bahçesi, terası, mahzeni ve muhteşem bir manzaraya sahip kulesini görebilirsiniz. Gaudi Evi Müzesi

3- Mozart’ın Doğum Yeri

Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1756’da, Salzburg’da doğduğu evi sanal olarak ziyaret etmek mümkün. Müzik dehası Mozart’ın üç katlı evinde muhteşem bestelerini yaptığı piyanoyu nota kağıtlarını, enstrümanlarını görebiliyor ve yaşamına dair birçok bilgi edinebiliyorsunuz. Mozart’ın Doğum Yeri

4- Freud Müzesi

Psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud'un Londra'daki son evini sanal olarak ziyaret ettiğinizde ikonik psikanalitik kanepesini, hastalarını dinlediği koltuğu görebilir; kütüphanesinde, çalışma odasında dolaşabilirsiniz. Ayrıca Martin Wilner'ın çağdaş sanat sergisini gezebilirsiniz. Bu evdeki antikalar ve heykeller oldukça dikkat çekici. Freud Müzesi

5- Frida Kahlo Evi

Frida Kahlo’nun Coyoachan’ın Meksika'daki “Mavi Ev” olarak anılan evi parlak renkleriyle göz alıyor. 1958 yılından bu yana Mavi Ev, Frida'nın kişisel eşyalarının yanı sıra yaratımı için ilham veren ambiyansı sergiliyor. Müzede, Diego Rivera ile Fridanın resimlerinin yanı sıra dikkat çekici popüler sanat eserleri, Kolomb öncesi heykeller, fotoğraflar, belgeler, kitaplar ve mobilyalar sergileniyor. Frida Kahlo Evi

6- Martin Luther King’in Evi

Ünlü yurttaş hakları savunucusu Martin Luther King’in doğduğu evi sanal olarak gezerken ev hakkındaki bilgileri dinleme şansına da sahip oluyorsunuz. Bir aktivistin hayatının geçtiği bu ev, dönemin siyahilerinin yaşam standartlarına da ışık tutuyor.Martin Luther King’in Evi

7- Anne Frank’in Evi

Anne Frank’in II. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık iki yıl saklandığı ve günlüğünü yazdığı Amsterdam’daki evini de online olarak gezebiliyorsunuz. Sanal tur sırasında Anne Frank’in saklandığı gizli bölmeye giden sahanlıkta bulunan döner kitaplıktan geçerken adeta o anları yaşıyorsunuz. Anne Frank’in Evi

8- Emily Dickinson’ın Evi

19. yüzyılın en önemli Amerikan şairlerinden Emily Dickinson’ın ABD Massachusetts'in merkezinde yer alan evinde 1988 yılına kadar ailenin mirasçıları oturdu. 1991 yılında ev Emily Dickinson'ın yeğeni Martha Dickinson Vakfı’na devredildi, 2003 yılında ise müzeye çevrildi. Uçak bileti alıp buraya gidemeseniz de sanal olarak müzeyi ziyaret ettiğinizde Emily Dickinson’ın yatak odası, çalışma masası ve odanın dışındaki holü gezebiliyorsunuz. Emily Dickinson’ın Evi