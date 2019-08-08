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HaberlerTeknolojiİşte Samsung Galaxy Note 10! Samsung Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy Note 10 tanıtıldı: Videoya canlı odak ekledi, fiyatı iPhone'a denkledi!

HABERTURK.COM

Samsung merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 10’unu sahneye çıkardı. Bugün itibariyle Türkiye’de de ön siparişe açılan Samsung Galaxy Note 10 hangi özelliklerle geliyor? İşte Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+’ın özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy 10

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 tanıtıldı. Canlı odak video, el yazısını dijitale çevirme, selfie’ler için gece modu, kablosuz şarj paylaşımı gibi özelliklerle gelen Note 10 serisi, Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10+ modellerinden oluşuyor.

Bugüne kadarki en küçük Note modeli olan Galaxy Note 10, 6.3 inç; şimdiye kadarki en büyük Note ekranına sahip olan Galaxy Note 10+ (Galaxy 10 Plus) ise 6.8 inç boyutunda. Her iki modelde de ‘Sinematik Sonsuz Ekran’ bulunuyor.

EL YAZISINI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Galaxy Note 10’da Dinamik AMOLED ekran kullanılıyor. HDR10+ sertifikası ve Dinamik Ton Haritalaması bulunan telefonun Galaxy Note 10 için yeniden tasarlanan S Pen’e yeni özellikler eklendi.

Kullanıcılar el yazılarını Samsung Notes’ta dijital metine çevirebiliyor ve Microsoft Word gibi birçok farklı biçime aktarabiliyor. Ayrıca küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi seçeneklerle notlarını düzenleyebiliyorlar. 

CANLI VİDEO ODAK ÖZELLİĞİ

Galaxy Note 10 serisinden bulunan en dikkat çekici özellik ise canlı odak video. Bu özellikle kullanıcılar video çekerken, fotoğraflardaki portre modunda olduğu gibi alan derinliği ayarları yaparak çekilen nesnenin arka planını bulanıklaştırabiliyor.

Zoom-In Mikrofon özelliği ise kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan seslerini bastırıyor ve istenilen seslere odaklanmayı sağlıyor. Telefonda, hareketli çekimlerin bulanık olmasına neden olan sallantıyı ortadan kaldırmak için de gelişmiş Süper Denge özelliği kullanılmış.

Galaxy Note10, yayınlarını daha kişisel hale getirmek isteyen oyuncular veya eğitim videolarını zenginleştirmek isteyen vlogger’lar için ekran kaydedici özelliğini de sunuyor. Bu özellik sayesinde ekran kaydı yapılabiliyor, resim içinde resim modunu kullanarak tepkiler eklenebiliyor ve not eklemek için S Pen kullanılabiliyor.

ÖN KAMERADA GECE MODU

Samsung’un yeni cihazında yer alan AR Doodle ile S Pen’i kullanarak fotoğraflara dinamik çizimler, efektler ve görüntüyü takip eden animasyonlar eklenebiliyor. 3D Scanner sayesinde ise Galaxy Note10+’ın Derinlik Kamerası bir nesneyi tarayıp hareketli 3 boyutlu görüntülere dönüştürebiliyorsunuz. Galaxy Note 10’un düşük ışık altında selfie çekimleri için ön kameraya gece modu özelliği de eklenmiş.

Galaxy Note 10+, 45 W kablolu şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla uzun saatler  çalışabiliyor. Kablosuz güç paylaşımı özelliğini Note ailesine de ekleyen Galaxy Note 10 ile kullanıcılar, Galaxy Watch, Galaxy Buds gibi bu özelliği destekleyen seçili diğer cihazları şarj edebiliyor.

Oyunlardaki performans ve güç tüketimini optimize etmek için yapay zeka tabanlı Game Booster özelliği bulunan Galaxy Note 10’da kullanıcılar, PlayGalaxy Link P2P yayın servisi ile de PC oyunlarında kaldığı yerden devam edebiliyor ve yerel depolamaya ihtiyaç duymadan oyun oynayabiliyor.

İŞTE TÜRKİYE FİYATI

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+; ay tozu grisi, duman siyahı, fildişi beyazı renk seçenekleriyle bugün itibariyle Türkiye’de Samsung’un online mağazası üzerinden ön siparişe sunulacak.

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note10’un tavsiye edilen perakende satış fiyatı KDV dahil 9899 TL; 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note 10+’ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise KDV dahil 11399 TL olacak.

Samsung'un Note serisindeki en ciddi rakibi olan Apple'da Türkiye'deki satış fiyatlarının iPhone XS'te 9899 TL, iPhone XS Max modelinde ise 10799 TL'den başladığını belirtelim.

GALAXY NOTE 10 VE NOTE 10+'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

　

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Ekran

6,3 inç FHD+

Dinamik AMOLED Sonsuz-O Ekran,

2280x1080 (401ppi)

HDR10+ Sertifikalı

6,8 inç Quad HD+

Dinamik AMOLED Sonsuz-O Ekran

3040×1440 (498ppi)

HDR10+ Sertifikalı

* Galaxy Note10+’ın varsayılan çözünürlüğü Full HD+’tır, Ayarlar’dan Quad HD+ olarak değiştirilebilir.

Kamera

Arka: Üçlü Kamera

- Ultra Geniş: 16MP F2.2 (123°)

- Geniş açılı: 12MP F1.5/F2.4 OIS (77°)

- Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

 

 

Ön: 10MP F2.2 (80°)

Arka: Dörtlü Kamera

- Ultra Geniş: 16MP F2.2 (123°)

- Geniş açılı: 12MP F1.5/F2.4 OIS (77°)

- Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

- Derinlik Kamerası: VGA

 

Ön: 10MP F2.2 (80°)

Gövde

71,8 x 151,0 x 7,9mm, 168 g

(BLE S Pen: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm,  3,04 g)

77,2 x 162,3 x 7,9 mm, 196 g

(BLE S Pen: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm 3,04 g)

* Galaxy Note10+ 5G mmWave modeli 198 gramdır.

Uygulama İşlemcisi

- 7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz)

* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir

Bellek

- 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

 

 

- 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

 

* Model, renk, pazar ve mobil operatöre göre değişebilir.

SIM Kartı

LTE

Tek SIM

Tek SIM

 

 

 

 

* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir. Hibrit SIM tepsisi yalnızca Galaxy Note10+ LTE modelinde bulunur.

Pil

3.500 mAh (tipik)

4.300 mAh (tipik)

* Kablolu Süper Hızlı Şarj özelliği, QC2.0, AFC ve PD3.0 ile uyumludur.

* Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 ile kablosuz şarj hızları WPC ve PMA ile uyumludur.

* Kablosuz PowerShare: Kablosuz PowerShare özelliği WPC Qi kablosuz şarj uyumlu Samsung veya diğer marka akıllı telefonlarla sınırlıdır.

İşletim Sistemi

Android 9.0 (Pie)

LTE

Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA’ya kadar, LAA, LTE Cat.20

- 2,0 Gbps’e kadar İndirme / 150 Mbps’e kadar Yükleme

 

 

Bağlantı Seçenekleri

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

- 1,2 Gbps’e kadar İndirme / 1,2 Gbps’e kadar Yükleme

*Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir.

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir. BeiDou tüm pazarlarda bulunmayabilir.

Ödeme

NFC, MST

*Pazar, mobil operatör ve servis sağlayıcılara göre değişir.

Sensörler

İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

(BLE S Pen: Jiroskop ve ivmeölçere sahip 6 eksenli sensör)

Kimlik Doğrulama

Kilit Türü: Desen, PIN, Parola
Biyometrik Kilit Türleri: Parmak izi sensörü, Yüz tanıma

Ses

Stereo hoparlörler ve kulaklık: AKG tarafından geliştirilen ses

(Kutuda yer alan kulaklık: Type-C bağlantı, hibrit kanal türü, 2 yönlü dinamik birim)

Dolby Atmos teknolojisiyle çevresel ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dahil)

Ses Çalma Biçimleri:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

 

EN ÇOK NOTE KULLANICISI OLAN 5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

New York’taki tanıtım etkinliği ile eşzamanlı gerçekleşen İstanbul’daki toplantıda konuşan Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, “Samsung olarak dünyanın 7 farklı ülkesinde 1500’ün üzerinde endüstriyel tasarımcı ile çalışarak geleceğin ürünlerini tasarlıyoruz. Günlük 40 milyon dolarlık bir Ar-Ge yatırımı ile de geleceğin teknolojilerini günlük yaşamın içine sokuyoruz. Bu yatırımların pozitif çıktılarını S ve A serilerinde gördük” dedi. Öztekin, Türkiye’nin dünyada aktif Galaxy Note kullanıcı sayısı en yüksek ilk 5 ülkeden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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