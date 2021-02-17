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Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın kazananları belli oldu

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın sonuçları açıklandı. Buna göre yüzde 10632’lik büyüme ile geçen yılın da büyüme oranını geçen Yolcu360, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.

İşte Türkiye'nin en hızlı teknoloji şirketleri - Haberler
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Deloitte tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2020 sonuçları belli oldu. Facebook’un desteği ile bu yıl 15’incisi düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı kapsamında Yolcu360, yüzde 10632’lik büyüme ile birincilik ödülünün sahibi oldu.

Geçen yılın da büyüme oranını geçen Yolcu360’ı, sırasıyla yüzde 3404’lük büyüme ile Zero Density ve yüzde 3277 büyüme ile BluTV takip etti. Programın tüm kazananları ve diğer tüm katılımcılar, bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilen törende bir araya geldiler.

Son dört senelik net satış gelirlerinin büyüme oranı dikkate alınarak belirlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda bu yıl ilk defa Runner Ups ödülleri de verildi. Yerel ve global teknoloji ekosisteminde daha çok şirketin kendini tanıtmasına destek olabilmek adına, 3 yaşını doldurmuş şirketlerin değerlendirmeye alındığı Runner Ups ödüllerinde birincilik ödülü yüzde 4921’lik bir büyüme ile İstegelsin’in oldu.

Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ikinci kez Facebook tarafından ‘Women in Tech’ ve ‘Cross-Border’ özel ödülleri de verildi. Kadının teknoloji sektörüne katılımını ve yönetimde söz sahibi olmasını destekleyen Aköde-Tosla ‘Women in Tech’ ödülüne layık görülürken, cirosunun önemli bir bölümünü yurt dışı operasyonlardan elde eden teknoloji şirketlerine verilen ‘Cross-Border’ ödülünün sahibi ise bu sene de Teknasyon oldu.

2019 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin listelendiği ‘Big Stars’ ödülünü ise Aselsan, Aselsannet, Karel, İnnova Bilişim Çözümleri ve Logo Yazılım aldı.

‘BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR TEKNOLOJİYE ODAKLANACAK’

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında; şunları söyledi:

“2020 yılında iş hayatı tahmin edilemez ve muhtemelen de geri dönülemez şekilde değişti. İletişim ve teknoloji şirketleri, günlük hayatımızın artan şekilde vazgeçilmezleri olmaya başladı. Fast 50’nin bu yılki teması hızlı ve devamlı. Biz de Fast 50’yi hızla ve devamlı olarak dönüştürmeye çalışıyoruz, yeni eklediğimiz kategoriler de bunun bir parçası. İyi fikirlerin vücut bulduğu bu şirketlere ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisi artıyor. Gelecek yıllarda Türkiye’deki birleşme ve satın alma aktivitesinin teknoloji firmalarına odaklanacağını düşünüyorum.”

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da aday olmaya hak kazanacaklar.

2020 Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda ilk 10’a giren şirketler:

Sıra

Kurum Adı

Büyüme Oranları

Faaliyet Alanı

1

Yolcu360

%10632

Yazılım

2

Zero Density

%3404

Yazılım

3

BluTV

%3277

Medya ve Eğlence

4

Finartz

%2478

Finans Teknolojisi

5

Architecht

%1717

Yazılım

6

Pixery

%1552

Yazılım

7

PAYTR

%1437

Finans Teknolojisi

8

Procenne

%1182

Donanım

9

Otelz.com

%1138

Yazılım

10

Obilet.com

%1004

Yazılım

Runner Ups kategorisinde yer alan 5 şirket:

Sıra

Kurum Adı

Büyüme Oranları

Faaliyet Alanı

1

İstegelsin

%4921

Yazılım

2

Bonegraft

%2114

Biyomedikal

3

Chomar

%946

Yazılım

4

NETSYS

%744

Bilişim Hizmetleri

5

Twin Science

%420

Yazılım

Big Stars ödülünün kazananları:

Sıra

Kurum Adı

Faaliyet Alanı

1

Aselsan

Haberleşme

2

Aselsannet

Haberleşme

3

Karel

Haberleşme

4

İnnova

Yazılım

5

Logo Yazılım

Yazılım

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