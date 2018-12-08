Türkiye’de 31 Mart 2019'a yapılacak yerel seçimler öncesinden partiler adaylarını birer birer açıklarken, sandıktan zaferle çıkmak isteyenlerin en önemli kozu sosyal medya olacak.
Facebook'ta 43 milyon, Instagram'da 37 milyon, Twitter’da ise 9 milyonluk kullanıcı sayısını aşan Türkiye’deki bu rakamlar, yerel seçime katılan siyasi parti ve adayları da seçim çalışmalarında önceliği sosyal medyaya vermesine yol açıyor.
En çok kullanıcısı olan ülkeler sıralamasında Instagram ve Twitter’da 5., Facebook’ta ise 9. sırada bulunan Türkiye’de, siyasetin nabzının en yoğun tutulacağı iki mecra ise açık ara Facebook ve Twitter olacak. Yerel seçime yaklaşık 3.5 aylık bir süre kala, TBMM’de grubu olan 5 siyasi partinin (AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP) ve başkanlarının sosyal medyadaki konumunu inceledik.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu platformlardan Twitter’da liderler, partilerinin kurumsal hesaplarının açık ara önüne geçerken, Facebook’ta ise bu durumun sadece MHP için tam tersi olduğu gözleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 milyonu geçen takipçi sayısıyla Twitter’da en çok takipçisi olan siyasi lider konumunda.
LİDERLER, PARTİLERİNİ 6'YA KATLIYOR
Erdoğan'ı 6.2 milyon takipçiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4.8 milyon takipçiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 2.7 milyon takipçiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener izliyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Twitter’da 500 bin civarında takipçiye sahip. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ise 1.7 milyon Twitter takipçisi bulunuyor.
Twitter’da 5 partinin başkanlarının toplam takipçi sayısı 28 milyona dayanırken, bu 5 partinin resmi hesaplarının takipçi sayısı ise 5 milyonu ancak buluyor. Diğer bir deyişle, parti liderleri, partilerinden yaklaşık 6 kat daha fazla takip ediliyor. Bu durum Facebook’ta da benzer şekilde gözlemleniyor.
INSTAGRAM'I YENİ YENİ KEŞFETTİLER
Erdoğan 8.8 milyon Facebook takipçisine sahipken, AK Parti 3 milyon; Kılıçdaroğlu’nun 1.9 milyon olan Facebook takipçi sayısı CHP’de 1.5 milyon düzeyinde. MHP ve Bahçeli için ise durum diğerlerinin tam tersi. Bahçeli’nin 300 bin seviyesindeki Facebook takipçi sayısına karşın, MHP’nin Facebook’ta 2.2 milyon takipçisi var. Bu 5 partinin toplam 8.6 milyon olan Facebook’taki toplam takipçi sayısı, parti liderlerinde ise toplam 12 milyonun biraz üzerinde.
Siyasetçilerin, son yıllarda sosyal medya kullanıcılarının (özellikle de Facebook kullanıcılarının ortalama yaşının yükselmesiyle birlikte gençlerin - ve dolayısıyla genç ve yeni seçmenlerin - alternatif olarak yöneldiği) popüler mecrası haline gelen Instagram’a ise Twitter ve Facebook’a göre daha yavaş ısındığı söyleyebiliriz. Dört partinin (MHP’nin onaylı bir Instagram hesabı bulunmuyor) Instagram’daki takipçi sayısı toplam henüz 1.3 milyon seviyesinde.
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Genel başkanlar arasında ise Recep Tayyip Erdoğan, 4.6 milyon Instagram takipçisiyle, rakiplerine göre açık ara önde. 24 Haziran 2018’deki seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak giren Muharrem İnce’nin ise 1.6 milyon Instagram takipçisi bulunuyor. 5 partinin genel başkanlarının Instagram’daki toplam takipçi sayısı ise 5.5 milyon.
DÜNYADA HANGİ LİDER, NEREDE ÖNDE?
Gelelim, dünya liderlerinin sosyal ağlardaki güncel durumuna… Küresel halkla ilişkiler ve iletişim şirketi Burson Marsteller’in dünya liderlerinin sosyal medya karnesini incelediği ‘Twiplomacy 2018’ çalışmasının Ekim 2018 sonuçlarına göre en çok takipçisi olan liderler Twitter’da ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Instagram’da ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en çok takipçisi olan liderler sıralamasında Facebook ve Instagram’da 6, Twitter’da 7. Sırada yer alıyor.
ERDOĞAN BEŞİNCİ SIRADA
Twiplomacy çalışmasında dünya liderlerinin sosyal ağ etkileşimleri de inceleniyor. “Twitter’daki En Etkili Liderler” sıralamasında ilk sırada Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz var. Kral Selman’ın tweet’leri ortalama 167 bin kez reweet edilirken, ikinci sıradaki ABD Başkanı Trump’ın tweet’leri ise ortalama 20 bin retweet alıyor. Listenin 5. sırasında ise Erdoğan bulunuyor.
BİR TWEET'İ 5 BİN RETWEET ALIYOR
Araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tweet’leri de ortalama 5 bin kişi tarafından retweet ediliyor. Twitter’da takipçileriyle en fazla etkileşime giren lider toplam 309 milyon etkileşimle ABD Başkanı Trump olurken, ikinci sırada Hindistan Başbakanı ve üçüncü sırada ise @RT_Erdogan ve @tcbestepe hesaplarıyla son 12 ayda sırasıyla 14 milyon ve 13 milyon etkileşim yaratan Erdoğan bulunuyor.