Facebook 'ta 43 milyon, Instagram 'da 37 milyon, Twitter’da ise 9 milyonluk kullanıcı sayısını aşan Türkiye’deki bu rakamlar, yerel seçime katılan siyasi parti ve adayları da seçim çalışmalarında önceliği sosyal medyaya vermesine yol açıyor.

En çok kullanıcısı olan ülkeler sıralamasında Instagram ve Twitter’da 5., Facebook’ta ise 9. sırada bulunan Türkiye’de, siyasetin nabzının en yoğun tutulacağı iki mecra ise açık ara Facebook ve Twitter olacak. Yerel seçime yaklaşık 3.5 aylık bir süre kala, TBMM’de grubu olan 5 siyasi partinin (AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP) ve başkanlarının sosyal medyadaki konumunu inceledik.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu platformlardan Twitter’da liderler, partilerinin kurumsal hesaplarının açık ara önüne geçerken, Facebook’ta ise bu durumun sadece MHP için tam tersi olduğu gözleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 milyonu geçen takipçi sayısıyla Twitter’da en çok takipçisi olan siyasi lider konumunda.

LİDERLER, PARTİLERİNİ 6'YA KATLIYOR

Erdoğan'ı 6.2 milyon takipçiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4.8 milyon takipçiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 2.7 milyon takipçiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener izliyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Twitter’da 500 bin civarında takipçiye sahip. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ise 1.7 milyon Twitter takipçisi bulunuyor.

Twitter’da 5 partinin başkanlarının toplam takipçi sayısı 28 milyona dayanırken, bu 5 partinin resmi hesaplarının takipçi sayısı ise 5 milyonu ancak buluyor. Diğer bir deyişle, parti liderleri, partilerinden yaklaşık 6 kat daha fazla takip ediliyor. Bu durum Facebook’ta da benzer şekilde gözlemleniyor.

INSTAGRAM'I YENİ YENİ KEŞFETTİLER

Erdoğan 8.8 milyon Facebook takipçisine sahipken, AK Parti 3 milyon; Kılıçdaroğlu’nun 1.9 milyon olan Facebook takipçi sayısı CHP’de 1.5 milyon düzeyinde. MHP ve Bahçeli için ise durum diğerlerinin tam tersi. Bahçeli’nin 300 bin seviyesindeki Facebook takipçi sayısına karşın, MHP’nin Facebook’ta 2.2 milyon takipçisi var. Bu 5 partinin toplam 8.6 milyon olan Facebook’taki toplam takipçi sayısı, parti liderlerinde ise toplam 12 milyonun biraz üzerinde.