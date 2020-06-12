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Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) dün resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı ve özellikleri ile oyunseverleri heyecanlandırmayı başaran PS5 ile birlikte çıkacak olan yeni oyunlar da belli oldu.

İşte oyun dünyasına damga vurması beklenen Gran Turismo 7'den, Spider-Man: Miles Morales'e; Horizon Forbidden West'ten, Demon’s Souls ve Returnal'a PS5'in tasarım, performans ve özelliklerinin hakkını verecek olan 9 yeni PS5 oyunu…

1- Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

2- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games & Marvel)

3- Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

4- Demon’s Souls (Japan Studio & Bluepoint Games)

5- Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

6- Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital)

7- Returnal (Housemarque)

8- Destruction All Stars (Lucid Games)

9- Astro’s Playroom (Japan Studios)