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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Elazığ'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Efendi Öztürk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:33
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        İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Elazığ'daki kaza, akşam saatlerinde ilçenin Halkalı köyü ile Sularbaşı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi.

        Efendi Öztürk’ün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kontrolünde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Efendi Öztürk’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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