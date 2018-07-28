Istra 1961 Pula - Slaven Koprivnica düellosu

Istra 1961 Pula ve Slaven Koprivnica, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Istra 1961 Pula son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slaven Koprivnica son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Istra 1961 Pula galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Slaven Koprivnica galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Istra 1961 Pula önceki hafta Rudes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Slaven Koprivnica, NK Osijek karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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