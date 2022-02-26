Ukrayna Devlet Başkanıa Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Partimizin Lideri burada. Cumhurbaşkanlığı ofisinin başkanı burada. Başbakan burada. Savunma bakanı burada. Cumhurbaşkanı Danışmanı burada. Cumhurbaşkanı burada. Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz.

— Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 25, 2022



"İSVEÇ PARLAMENTOSU'NA MÜTEŞEKKİRİZ"

Zelenskiy bir diğer sosyal medya hesabından açıklamada şu ifadeleri kullandı: İsveç Ukrayna'ya askeri, teknik ve insani yardım sağlıyor. Etkili desteği için İsveç Parlamentosu'na müteşekkiriz. Hep birlikte Putin karşıtı koalisyonu kurmaya doğruyuz...