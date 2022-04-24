İsviçre, ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddetti

AA

İsviçre'nin Sonntags Zeitung gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın, piyade saldırı araçlarında kullandığı İsviçre üretimi mermilerin Ukrayna'ya yollanması için İsviçre hükümetine talepte bulunduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin gazeteye isim vermeden konuşan İsviçre Ekonomi Bakanlığından bir temsilci, söz konusu mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermesi için hükümete Almanya'dan iki kez talep geldiğini ifade etti.

Bakanlık temsilcisi, "İsviçre'nin tarafsızlığı ve askeri teçhizat mevzuatı uyarınca reddetme kriterinden ötürü söz konusu taleplere olumsuz cevap verildi." açıklamasında bulundu.

İsviçre'nin uluslararası meselelere tarafsız yaklaşımı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmasının ardından sorgulanmaya başlamıştı.

Hükümetten 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsviçre'nin Rusya'ya karşı AB ülkeleriyle aynı yaptırımları uygulayacağı duyurulmuş, bu kapsamda Rusya'ya hava sahası kapatılmış, Rus vatandaşlarına İsviçre vizesini kolaylaştıran 2009 anlaşması kısmen askıya alınmış ve bazı Rus oligarkların mal varlıkları dondurulmuştu.