Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Itagüi Ditaires, 11 Eylül 2018 Salı günü Once Caldas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Itagüi Ditaires 12 puanla 9. sırada, Once Caldas 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Itagüi Ditaires son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Once Caldas son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 603 kodlu maçı oynayanlar; Itagüi Ditaires galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.00, Once Caldas galibiyet oranı 3.70.

Itagüi Ditaires son haftadaki Jaguares De Cordoba müsabasında 2-0 yenildi.

Once Caldas ise Cortulua Tulua karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Itagüi Ditaires, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Itagüi Ditaires, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Once Caldas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Once Caldas, 5 gol atarken 3 gol yedi.

