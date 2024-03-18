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        Haberler Dünya İtalya'da iki mahkumu dövdükleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisi gözaltına alındı

        İtalya'da iki mahkumu dövdükleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisi gözaltına alındı

        İtalya'nın doğusunda bulunan Foggia kentindeki cezaevinde 2 mahkumu dövdükleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:32
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        İtalya'da mahkum döven 10 polise gözaltı
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        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Foggia Cezaevinde görevli 10 polis hakkında mahkumlara kötü muamele, işkence ve darp gibi suçlamalardan ihtiyati gözaltı tedbiri uygulandı.

        Şüpheli cezaevi polislerinin, 11 Ağustos 2023’te iki mahkuma şiddetli dayak olayına karıştıkları belirtildi.

        Soruşturmada, polislerin uygulanan şiddeti gizlemek ve mahkumların yaralanmalarının teşhisini engellemek amacıyla sahte belge düzenleyip imzalattıkları, ön soruşturma hakiminin kararıyla ev hapsine alındığı kaydedildi.

        Ülkede geçen ay da Reggio Emilia kentindeki cezaevinde, Tunuslu bir mahkumun gardiyanlar tarafından elleri ve kolları bağlanmış, kafasına yastık kılıfı geçirilmiş haldeyken darbedildiği ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

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