İtalya'da iki mahkumu dövdükleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisi gözaltına alındı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Foggia Cezaevinde görevli 10 polis hakkında mahkumlara kötü muamele, işkence ve darp gibi suçlamalardan ihtiyati gözaltı tedbiri uygulandı.

Şüpheli cezaevi polislerinin, 11 Ağustos 2023’te iki mahkuma şiddetli dayak olayına karıştıkları belirtildi.

Soruşturmada, polislerin uygulanan şiddeti gizlemek ve mahkumların yaralanmalarının teşhisini engellemek amacıyla sahte belge düzenleyip imzalattıkları, ön soruşturma hakiminin kararıyla ev hapsine alındığı kaydedildi.

Ülkede geçen ay da Reggio Emilia kentindeki cezaevinde, Tunuslu bir mahkumun gardiyanlar tarafından elleri ve kolları bağlanmış, kafasına yastık kılıfı geçirilmiş haldeyken darbedildiği ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.