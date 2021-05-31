Teleferik faciasında sorumlu acil durum frenini devre dışı bırakan teknisyen

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupaTeleferik faciasının baş sorumlusunun avukatı: "Fren bloku sorunu kesinlikle onun hatası, bu kesinlikle savunu
ABONE OL

Teleferik faciasının baş sorumlusunun avukatı: "Fren bloku sorunu kesinlikle onun hatası, bu kesinlikle savunulamaz.”

Covid-19 nedeniyle uzun süre kapalı kalan İtalya'daki Mottarone teleferiği bir kablonun kopması sonucu düşmüş 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin işletmeci şirketten üç şüphelinin sorgulamasında baş zanlının teknisyen Gabriele Tadini'nin olduğuna karar verildi. Pazar günü hapishaneden ayrılan Tadini, ev hapsine çıkarıldı.

Teleferik faciasının baş sorumlusunun avukatı:
Teleferik faciasında sorumlu acil durum frenini devre dışı bırakan teknisyen
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İtalya'daki teleferik kabinesinin düşmesi sonucuyla gerçekleşen olayda, yargıç kazadaki suçlunun Gabriele Tadini olduğunu belirtti. 14 kişinin hayatını kaybettiği olay sonucu, Tadini'ye hapishaneden ayrılma izni verildi.

Teleferiğin acil durum frenini kasıtlı olarak devre dışı bırakmakla suçlanan servis teknisyeninin avukatı, pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, ''Fren bloğu sorunu kesinlikle onun hatası. Bu açıdan kesinlikle savunulamaz” açıklamasında bulundu.

Yargıç Donatella Banci Buonamici, Mottarone teleferik şirketinin sahibi Luigi Nerini'nin, bakım şefi Enrico Perocchio ve teknisyenin felaketten önce birkaç kez frenin devre dışı bırakıldığını gösteren iddialara ilişkin yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Buonamici, savcılardan gelen kazayla ilişkin üç şüphelinin tutukluluğunun devam etmesi yönündeki talebini değerlendirdikten sonra, şüphelilerin kaçma riski olmadığına karar vererek şirket müdürlerini serbest bıraktı. Kazada sorumluyu teknisyen Gabriele Tadini'ni olarak belirledi ve Tadi'nin Verbania hapishanesinden ayrılmasına ve ev hapsine çıkarılmasına izin verdi.

Serbest bırakılan Mottarone şirketinin sahibi Luigi Nerini, NBC'nin kaydettiği görüntülerde ' 'Çok üzgünüm'' ifadesini kullandığı görüldü.

Teleferik asansörünü koruyan İtalya merkezli Vipiteno şirketi, kurşun kablonun Kasım 2020'de yapılan manyetik test sırasında "hiçbir düzensizlik tespit edilmedi" ve yıllık kontrolün de sorun yaratmadığını belirtti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU

14 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 yaşındaki Eitan Biran kurtulmuştu. Kazada ailesini kaybeden ve hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğa halası bakıyor. Eitan’ın İsrailli ailesi, küçük erkek kardeşi ve büyükanne ve büyükbabası teleferik felaketinde hayatını kaybetmişti.

*AP, NBC

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina temaslarına başladı! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu Atina temaslarına başladı!
SON DAKİKA: Çin'de çiftler üç çocuk sahibi olabilecek! - Haberler
DÜNYAÇin'de çiftler üç çocuk sahibi olabilecek!
Okyanusya'nın batısındaki ada ülkesi Palau Cumhuriyeti'nde ilk Covid-19 vakası görüldü
DÜNYAPalau'da ilk Covid-19 vakası
ALARM! Son dakika: Dünya diken üzerinde... Çin yeniden alarma geçti
DÜNYAÇin yeniden alarma geçti!
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda Çin'e karşı ortak hareket mesajı
DÜNYAAvustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları ...
DÜNYA ŞOKTA! Son dakika: Hindistan'da cesetleri nehre attılar - VİDEO HABER
DÜNYAKovid-19'dan ölen kişinin cansız bedenini nehre ...
SON DAKİKA: "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara'nın içinde bulunduğu uçak düştü: Kazada kurtulan olmadı
DÜNYA"Tarzan" uçak kazasında hayatını kaybetti!
YANIYOR! Son dakika: Kolombiya'da olaylar durmak bilmiyor! Halk sokaklarda
DÜNYAKolombiya'da sular durulmuyor!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesinde kritik açıklama
DÜNYAKritik görüşme öncesi Biden'dan açıklama
ECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı
DÜNYAECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı