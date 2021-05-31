Teleferik faciasının baş sorumlusunun avukatı: "Fren bloku sorunu kesinlikle onun hatası, bu kesinlikle savunu

Teleferik faciasında sorumlu acil durum frenini devre dışı bırakan teknisyen 0:00 / 0:00

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İtalya'daki teleferik kabinesinin düşmesi sonucuyla gerçekleşen olayda, yargıç kazadaki suçlunun Gabriele Tadini olduğunu belirtti. 14 kişinin hayatını kaybettiği olay sonucu, Tadini'ye hapishaneden ayrılma izni verildi.

Teleferiğin acil durum frenini kasıtlı olarak devre dışı bırakmakla suçlanan servis teknisyeninin avukatı, pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, ''Fren bloğu sorunu kesinlikle onun hatası. Bu açıdan kesinlikle savunulamaz” açıklamasında bulundu.

Yargıç Donatella Banci Buonamici, Mottarone teleferik şirketinin sahibi Luigi Nerini'nin, bakım şefi Enrico Perocchio ve teknisyenin felaketten önce birkaç kez frenin devre dışı bırakıldığını gösteren iddialara ilişkin yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Buonamici, savcılardan gelen kazayla ilişkin üç şüphelinin tutukluluğunun devam etmesi yönündeki talebini değerlendirdikten sonra, şüphelilerin kaçma riski olmadığına karar vererek şirket müdürlerini serbest bıraktı. Kazada sorumluyu teknisyen Gabriele Tadini'ni olarak belirledi ve Tadi'nin Verbania hapishanesinden ayrılmasına ve ev hapsine çıkarılmasına izin verdi.

Serbest bırakılan Mottarone şirketinin sahibi Luigi Nerini, NBC'nin kaydettiği görüntülerde ' 'Çok üzgünüm'' ifadesini kullandığı görüldü.

Teleferik asansörünü koruyan İtalya merkezli Vipiteno şirketi, kurşun kablonun Kasım 2020'de yapılan manyetik test sırasında "hiçbir düzensizlik tespit edilmedi" ve yıllık kontrolün de sorun yaratmadığını belirtti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU

14 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 yaşındaki Eitan Biran kurtulmuştu. Kazada ailesini kaybeden ve hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğa halası bakıyor. Eitan’ın İsrailli ailesi, küçük erkek kardeşi ve büyükanne ve büyükbabası teleferik felaketinde hayatını kaybetmişti.

*AP, NBC