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        Haberler Dünya İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, diplomatlara ateş açan İsrail'e tepki gösterdi | Dış Haberler

        İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, diplomatlara ateş açan İsrail'e tepki gösterdi

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasına tepki gösterdi, İsrail'den olaya açıklık getirmesini istedi. Tajani, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:16
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        İtalya'dan İsrail'e tepki: Yaşananlar kabul edilemez
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        İsrail ordusunun bugün Cenin'i ziyaret eden diplomatlardan oluşan heyete ateş açtığı haberlerine İtalya'dan tepki geldi.

        İsrail ordusundan diplomatik heyete kurşun
        İsrail ordusundan diplomatik heyete kurşun

        Bakan Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Cenin Mülteci Kampı yakınlarında silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen diplomatlar arasında bulunan ve sağlık durumu iyi olan İtalya'nın Kudüs Muavin Konsolosu Alessandro Tutino ile görüştüm. İsrail hükümetinden yaşananların derhal açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Diplomatlara yönelik tehditler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

        Tajani, söz konusu olayla ilgili X platformundan bir paylaşımda daha bulunarak, İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdiğini duyurdu.

        Bakan Tajani, "Az önce Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ne, Cenin'de yaşananlara ilişkin resmi açıklama almak üzere İsrail'in Roma Büyükelçisi'ni çağırması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu, bugün işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na giden diplomatlardan oluşan 35 kişilik heyete ateş açmıştı.

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