Edinilen bilgiye göre, Karaağıl köyünde akşam saatlerinde 75 yaşındaki İsmail Öztürk’e ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, yangını fark eden köylüler o esnada evinde olan ve yangından haberi olmayan İsmail Öztürk ile eşini evden çıkararak olası bir faciayı önlediler.



Kar yüzünden itfaiyenin köy girişinde yolda kalması üzerine köylüler yangına çok amaçlı su tankeri ile müdahale ettiler. Yanan evin yakınında bulunan çeşmeden kovalarla su taşıyarak su tankerine takviye yapan köylülerin çabalarıyla yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Bu arada yoğun kar yağışı yüzünden köy girişinde yolda kalan Hisarcık Belediyesine ait itfaiye aracına zincir takıldı. Daha sonra yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.