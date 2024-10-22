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        Haberler Bilgi Gündem İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2024 Ekim ayı İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi? İUP maaşı ödeme tarihleri

        İUP maaşı ödeme tarihleri: İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?

        İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları hakkında araştırmalar devam ediyor. İŞKUR'un Toplum Yararına Programları kapsamında, İş Gücü Uyum Programı (İUP) katılımcılarının maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak, 2024 Ekim ayı İUP maaşları ödeme tarihleri belli mi? Katılımcılara sağlanacak ödemelerle ilgili bilgiler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 00:44 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:44
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        Katılımcıların hesaplarına yatırılacak olan bu maaşlar için gözler ödeme takvimine çevrildi. İşsiz bireylerin iş gücü piyasasına uyum sağlaması ve mesleki becerilerini geliştirmesi için başlatılan İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, katılımcıların maaşları İŞKUR'un Toplum Yararına Programları çerçevesinde ödenecek. Merak edilen maaş ödeme tarihleri ve detaylar haberimizde...

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        İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

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        Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor​.

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        İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA

        Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

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        Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

        İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

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